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American Horror Story dizisinin ünlü oyuncusu Harry Hains, 27 yaşında hayatını kaybetti. Hains'in uzun süredir psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Harry Hains'in annesi Jane Badler, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"SENİ HAYATIMIN HER GÜNÜ ÖZLEYECEĞİM"

Badler, yaptığı paylaşımda "Daha 27 yaşındaydı ve dünya ayaklarının altındaydı. Maalesef uzun süre psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Seni hayatımın her günü çok özleyeceğim Harry" ifadelerini kullandı.