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        Haberler Dünyadan Oyuncu Hunter Schafer, Gazze protestosunda tutuklandı - Magazin haberleri

        Oyuncu Hunter Schafer, Gazze protestosunda tutuklandı

        'Euphoria' ve 'Hunger Games' dizilerinde canlandırdığı rollerle geniş bir hayran kitlesi kazanan 25 yaşındaki Hunter Schafer, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuk olarak gittiği televizyon kanalının binasının önünde yapılan Gazze protestosuna katıldı. Eylem sırasında gözaltına alınan Hunter Schafer'ın tutuklandığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 17:45 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:45
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        Televizyon ve müzik dünyasının dünyaca ünlü yıldızları İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ses yükseltmeye devam ediyor. Oyuncu Hunter Schafer da Gazze protestolarına katılan isimlerden biri oldu.

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        25 yaşındaki Hunter Schafer, geçtiğimiz gün Jewish Voice for Peace / JVP (Barış İçin Yahudi Sesi) adlı grupla birlikte bir eyleme katıldı.

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        Yahudilerin öncülüğünde kurulan ve kendilerini 'anti-Siyonist' olarak tanımlayan JVP adındaki topluluk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Late Night with Seth Meyers' adındaki talk şov programına katılmasını engellemek için protesto gösterisi yaptı.

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        Ünlü oyuncu eylemde Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Üzerinde 'Ateşkes, hemen şimdi' yazılı siyah bir tişört bulunan oyuncu birlikte eylem yaptığı grupla birlikte tutuklandı.

        #Hunter Schafer
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