Tiyatrocu ve oyuncu İncilay Şahin, yaşamını yitirdi. Şahin'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) September 7, 2021

İncilay Şahin, 29 Ocak 1961 Kayseri doğumluydu. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. Rol aldığı yapımlar şöyle:

Yasak Elma (Döne, 2019-2020)

Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)

Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)

Yasak (2014)

Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)

Yamak Ahmet (Dadı, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)

Kız Annesi (Remziye, 2011)

Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)

Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)

Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)

Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)

İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)

Sakarya Fırat (2010)

Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)

Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)

Aşk Yakar (2008)

Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008)

Yersiz Yurtsuz (2007)

Elveda Derken (Şahika, 2007)

Doktorlar (2007)

Şifre (2005)

Çil Horoz (TV Filmi 2005)

Sevda Tepesi (Pembe, 2005)

Kapıları Açmak (2005)

Erkek Tarafı (2005)

Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Gizli Dünyalar (2004)

Hayat Bilgisi (2003)

Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)

Kuzenlerim (2002-2004)

Çiçek Taksi (1995)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Kanlı Postal (Rahime Öğretmen, 2015)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Fidan, 2009)

120 (Şadiye, 2007)

Beyza'nın Kadınları (2005)