Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, yazar ve yönetmen Mert Egemen, yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını meslektaşı Mehmet Esen duyurdu.

Mehmet Esen; "Bir ustam daha bizi bırakıp gitmiş. Türk tiyatrosunun çok önemli kilometre taşlarından biriydi. En zor zamanlarda baskılardan işkencelerden geçip yazdı, yönetti, oynadı. Bende emeği çoktur. Sevgiyle saygıyla ustam" dedi.

Sanatçının cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Ankara İsmet Oğultürk Camii'nden kaldırılacak.