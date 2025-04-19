İstanbul'da kan donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde meydana geldi.

POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU Katil zanlısı Sevil Akdağ, yakalandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbar üzerine polis olay yerine gitti. İçeri giren polis ekipleri Elif Kırav’ı (29) evinde kanlar içinde buldu.

BİRÇOK KEZ BIÇAKLANMIŞ Sevil Akdağ, birçok dizide rol almıştı. Kafa, göğüs ve boyun olmak üzere Çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği saptanan Kırav'ın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

BAĞIRIŞ SESLERİ DUYDU Hayatını kaybeden Elif Kırav, 29 yaşındaydı. Polis, Kırav'ın alt komşusu olan tanığın ifadesine başvurdu. Tanık verdiği ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

GENÇ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU Elif Kırav. Ardından saat: 16.30 sıralarında Elif Kırav’ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine olay yeri daireye çıktığını ve genç kadını kanlar içinde bulduğunu anlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN AKDAĞ SAPTANDI Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, Elif Kırav’ın oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ (32) olduğu belirlendi. Çalışmanın ardından Sevil Akdağ Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI Şüpheli Akdağ, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan soruşturmada, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ'ın arkadaş oldukları, olay günü dışarda alkol aldıkları ve daha sonra eve gelerek evde de alkol almaya devam ettikleri öğrenildi.

ARKADAŞININ KENDİSİNE VURDUĞUNU SÖYLEDİ Akdağ verdiği ifadesinde, sabah saatlerinde aralarında nedensiz yere kavga çıktığı ve arkadaşının kendisine vurduğunu belirterek, yaşanan boğuşma sonrası birlikte yere düştüklerini ve arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.