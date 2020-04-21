Kurtlar Vadisi, Söz ve Kadın İsterse gibi birçok dizide rol alan oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 67 yaşındaki Demirdelen'den kötü haber geldi.

Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Umut Demirdelen'in hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Acı haberi duyuran Nedim Saban, konuyla ilgili "Canım Umut Demirdelen'ciğim. Bunu yapmayacaktın. Hepimiz ağlıyoruz. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

— nedim saban (@nedimsaban) April 21, 2020

Nedim Saban, Demirdelen'in yoğun bakıma kaldırıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umut'um... Acil şifalar, çabuk iyileş. Kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta. Akciğerindeki kronik bir rahatsızlığın tekrar nüksetmiş olması nedeniyle yoğun bakımda arkadaşımız...