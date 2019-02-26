Oyundan çıkmayı reddeden Chelsea kalecisine Kepa Arrizabalaga'ya maaş cezası verildi

İngiltere'de Pazar günü oynanan Carabao Kupası final maçında, teknik direktörün değişiklik kararını reddeden Chelsea takımının kalecisi Kepa Arrizabalaga, bir haftalık maaş cezasına çarptırıldı.

İspanyol kaleci, Manchester City ile oynanan kupa maçındaki tavrı nedeniyle de özür diledi.

Teknik direktör Maurizio Sarri'nin değişiklik kararına uymaması ile ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki kaleci, "Her ne kadar bir yanlış anlaşılma olsa da olayı idare edişimde büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum." dedi.

Olay sonrası ciddi şekilde eleştirilen Kepa Arrizabalaga, herkesten özür dilediğini söyleyerek, verilecek cezaya hazır olduğunu duyurdu.

Chelsea çalıştırıcısı Sarri ise İspanyol kaleci ile "iyi bir konuşma" yaptıklarını söyledi:

"Benden ve takım arkadaşlarından özür diledi. Bundan sonra ceza ile ilgili kararı kulüp verecek. Ama benim için bu mesele kapandı"

'Onun Chelsea forması giymesine bir daha izin verilmemeli'

Yaz transfer döneminde futbol tarihinin en pahalı kalecisi ünvanıyla Londra kulübüne transfer olan Kepa Arrizabalaga'nın bu hareketi kulübün eski golcüsü Chris Sutton tarafından "isyan" olarak tanımlanmıştı.

BBC'ye konuşan Sutton, böyle bir şeyi daha önce hiç görmediğini belirterek, "Onun Chelsea forması giymesine bir daha izin verilmemeli" demişti.

71 milyon sterlin karşılığında Athletic Bilbao'dan transfer edilen Arrizabalaga'a verilecek maaş cezasının Chelsea Vakfı'na aktarılacağı da açıklandı.