'Oz Büyücüsü' filmindeki kırmızı ayakkabılar 32,5 milyon dolara satıldı

Judy Garland'ın canlandırdığı 'Dorothy' karakterinin 1939 yapımı 'Oz Büyücüsü' filminde giydiği kırmızı ayakkabılar, açık artırmada 32,5 milyon dolara satıldı. Bu ışıltılı ayakkabılar şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli film hatırası oldu.

Müzayedede ayakkabıları kazanan teklif, 28 milyon dolardı ve alıcı, Dallas merkezli müzayede evine ek olarak 4,5 milyon dolar daha ücret ödedi. Böylece ayakkabılar, toplamda 32,5 milyon dolara satıldı.

Heritage adlı müzayede evi, yakut kırmızısı topuklu ayakkabı için canlı teklif 1,55 milyon dolardan başlattı. Ayakkabı çifti için 3 milyon dolar veya biraz üstünde bir satış rakamı tahmin ediliyordu. Ancak satış rakamı beklentiyi katladı. REKLAM Müzayede evi, yaptığı basın açıklamasında ayakkabıların bu rakamı saniyeler içinde geçtiğini belirtti. ÇALINAN AYAKKABILAR 13 YIL SONRA BULUNDU