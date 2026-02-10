Canlı
        Ozan Ergün: Uluslararası arenada yer alabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek gurur verici - Futbol Haberleri

        Ozan Ergün: Uluslararası arenada yer alabilmek ve Türkiye’yi temsil etmek gurur verici

        FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün, "Uluslararası arenada yer alabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek gurur verici" dedi.

        Giriş: 10.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:24
        "Türkiye'yi temsil etmek gurur verici"
        2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için düzenlenen FIFA kokart töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

        Toplantı sonrası FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uluslararası arenada müsabaka yönetebilmenin önemine vurgu yapan Ergün, "Burada sizlerle birlikte olmak heyecan verici. Burada olduğum için gururluyum. Uluslararası arenada yer alabilmek ve Türkiye’yi temsil etmek gurur verici. Federasyonumuzdan aldığımız destek de bize güç veriyor. Kendimizi daha özgüvenli ve güçlü hissediyoruz" diye konuştu.

