Ozan Güven, 'akılsız' telefona hazırlanıyor
"14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum" diyen Ozan Güven, eski bir model telefona alışma sürecine başladı
19 Mayıs'ta 50'nci yaşına giren Ozan Güven, aldığı kararları, takipçileriyle paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu; "14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X), 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" ifadelerini kullanmıştı.
Eski bir model kullanmaya başladığını duyuran Ozan Güven, paylaştığı fotoğrafa; "Görüntülü arama! Evet, şimdilik hafta sonları" notunu düştü.