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        Haberler Magazin Ozan Güven'in yeni telefonu - Magazin haberleri

        Ozan Güven, 'akılsız' telefona hazırlanıyor

        "14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum" diyen Ozan Güven, eski bir model telefona alışma sürecine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:42
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        'Akılsız' telefona hazırlanıyor
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        19 Mayıs'ta 50'nci yaşına giren Ozan Güven, aldığı kararları, takipçileriyle paylaşmıştı.

        Ünlü oyuncu; "14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X), 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" ifadelerini kullanmıştı.

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        Eski bir model kullanmaya başladığını duyuran Ozan Güven, paylaştığı fotoğrafa; "Görüntülü arama! Evet, şimdilik hafta sonları" notunu düştü.

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