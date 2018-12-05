Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ayakkabı modellerini de inceleyen Ozan güven, şapkası ile dikkat çekti. Şapkası ile rolüne ne kadar uyum sağladığı ve etkisi altında kaldığı gözlenen Ozan Güven, bir mekan çıkışı hakkında yazılan ateş püskürdü.

"Benim yanımdaki bayanın yanında nişanlısı var, yazmadan soramaz mısınız? Ne alakası var benimle yazıyorsunuz" diyerek gazetecilere sitem etti.

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