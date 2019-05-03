Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, müzisyen Derya Bedavacı, önceki akşam sahne aldı. Bedavacı’yı dinlemeye gelenler arasında oyuncular Ozan Güven, Şevket Çoruh ve eşi Özge Turna vardı. İki saat mekanda müzik ziyafeti yapan Ozan Güven ve Çoruh, çıkışta eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Gazetecilerle şakalaşan Güven ve Çoruh, “Biz Derya fanıyız. Bu gece yanında olmak istedik” dedi.



