        Ozan Kabak golle döndü, Hoffenheim kazandı! - Futbol Haberleri

        Ozan Kabak golle döndü, Hoffenheim kazandı!

        Milli futbolcu Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Hoffenheim sahasında Hamburg'u 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:37
        Ozan Kabak golle döndü, Hoffenheim kazandı!
        Almanya Bundesliga’nın 14’üncü haftasında Ozan Kabak’ın formasını giydiği Hoffenheim sahasında Hamburg’u konuk etti. Sakatlığı atlatan ve son haftalarda oyuna sonradan dahil olan Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

        Ev sahibi ekip, 8’inci dakikada Prömel’in golüyle 1-0 öne geçti. 31’inci dakikada Ozan Kabak attığı golle farkı 2’ye çıkarttı ve ilk yarı 2-0’lık skorla sona erdi. Hoffenheim’da 65’inci dakikada Lemperle ve 72’nci dakikada Asllani attığı gollerle skoru 4-0’a getirdi. Hamburg’da 82’nci dakikada Philippe skoru belirledi: 4-1. Philippe maçın son anlarında bir de penaltı atışından faydalanamadı. Hoffenheim, bu sonuçla puanını 26’ya yükseltti.

        OZAN KABAK 1 YIL 6 AY SONRA 11’DE FORMA GİYDİ

        Milli futbolcu Ozan Kabak, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından bir maçta ilk 11’de görev yaptı. Son olarak milli takımın İtalya ile oynadığı karşılaşmaya 11’de başlayan 25 yaşındaki savunmacı, o maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre formasından uzak kalmıştı. Son haftalarda oyuna sonradan dahil olmaya başlayan Ozan Kabak, Hamburg mücadelesinde ilk 11’de görev aldı. Ozan, bu sezon ilk 11’de çıktığı ilk maçında takımına gol katkısı sağlamayı başardı.

