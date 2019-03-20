Türk futbolunun parlayan yıldızı Ozan Kabak için Real Madrid iddiası geldi. İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in sezon sonunda yapacağı transferlerle ilgili yayınladığı haberde savunma hattı için de bilgiler verdi. Madrid ekibinin Ajax'ın genç stoperi De Ligt'i almak istediği belirtilirken bu oyuncunun alternatifi olarak Inter'den Skriniar, Napoli'den Koulibaly ve Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak sayıldı.

Manchester United ve Bayern Münih ile de ismi anılan Ozan Kabak, devre arasında Galatasaray'dan transfer olduğu Stuttgart'ta 8 maçta oynarken 2 gol attı.