Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibinin gündeminde sürpriz bir isim var...

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Başakşehir, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgileniyor. Milli futbolcu için zemin yoklayan turuncu-lacivertli takım kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacak.

Fenerbahçe'nin ise bu teklif karşılığında Edin Visca'yı isteyeceği kulislerde konuşuluyor. Yılın en sürpriz transferini doğurabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu...