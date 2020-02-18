Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın talipleri her geçen gün artıyor... Crystal Palace'ın ardından şimdi de bir başka İngiliz ekibi Everton'un 24 yaşındaki oyuncuya talip olduğu iddia edildi. Liverpool Echo'nun haberine göre; Everton yaz transfer döneminde Ozan'ı kadrosuna katmak istiyor.
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