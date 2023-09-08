Ozan Tufan ödülü alamadı! İngiltere'de fırtına gibi esiyordu Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, ağustos ayının oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti ancak ödülün sahibi olamadı. Ozan ağustos ayında oynadığı dört maçta dört gol atmış ve İngiltere'yi sallamıştı

Habertürk Giriş: 08.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:16 facebook

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