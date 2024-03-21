Özcan Alper'den yeni film: 'Dönüş'

Bol ödüllü yönetmenlerimizden Özcan Alper “Dönüş” filmi için çekimlere başladı. Hayatla meselesi olan bir adamla yabancı bir kadının sıra dışı ilişkilerini ele alan “Dönüş” çok etkili bir yol filmi. İstanbul’dan yola çıkarak çekimlere başlayan Yönetmen Özcan Alper, tüm Karadeniz sahili boyunca anlatacak hikayesini.

Başrollerini Timuçin Esen’le genç kuşağın en başarılı kadın oyuncularından Leyla Tanlar’ın paylaştığı filmin yapımcılığına son yıllarda ürettiği projelerle fark yaratan Emre Oskay ile Soner Alper imza atıyor.