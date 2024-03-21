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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Özcan Alper'den yeni film: 'Dönüş'

        Özcan Alper'den yeni film: 'Dönüş'

        Usta yönetmen Özcan Alper, başrollerini Timuçin Esen ve Leyla Tanlar'ın paylaştığı yeni filmi 'Dönüş'ün çekimlerine başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:41
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        Özcan Alper'den yeni film: 'Dönüş'
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        Bol ödüllü yönetmenlerimizden Özcan Alper “Dönüş” filmi için çekimlere başladı. Hayatla meselesi olan bir adamla yabancı bir kadının sıra dışı ilişkilerini ele alan “Dönüş” çok etkili bir yol filmi. İstanbul’dan yola çıkarak çekimlere başlayan Yönetmen Özcan Alper, tüm Karadeniz sahili boyunca anlatacak hikayesini.

        Başrollerini Timuçin Esen’le genç kuşağın en başarılı kadın oyuncularından Leyla Tanlar’ın paylaştığı filmin yapımcılığına son yıllarda ürettiği projelerle fark yaratan Emre Oskay ile Soner Alper imza atıyor.

        Özcan Alper filmin aynı zamanda senaryosunu eşi Lusin Dink ve Uğur Aydedim’le beraber kaleme aldı. Sky Films ile Nar Film imzalı 'Dönüş' İstanbul'dan Gürcistan a uzanan imkansız bir aşkın hikayesini anlatıyor.

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        #Özcan Alper
        #Timuçin Esen
        #Leyla Tanlar
        #Dönüş
        #film
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