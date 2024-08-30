Özcan Deniz'in kardeşinden 'video' açıklaması

Özcan Deniz; "Sen, her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et ama merak etme. Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.