Özcan Deniz'in kardeşinden 'video' açıklaması
Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı
Özcan Deniz, yıllardır menajerliğini yaptığı ağabeyi Ercan Deniz ile ilişkisini sonlandırmış ve sosyal medya üzerinden yayımladığı; "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" şeklindeki mesajlarıyla hayatından çoğu insanı çıkardığını ifade etmişti.
Ardından kendisini ve eşi Samar Dadgar'ı eleştiren kız kardeşi Yurda Güler için yayımladığı; "Evet Yurda Hanım... Akşamı bekle bir tanem" şeklindeki mesajı dikkat çekmişti.
Özcan Deniz; "Sen, her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et ama merak etme. Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Deniz ailesinde çıkan bu tartışma sonrasında, Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den de çarpıcı iddialar geldi.
Sibel Semerci; "Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim, sevgili ağabeylerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru" dedi. Semerci; "Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir" dedikten sonra da konuyu, Özcan Deniz'in ablası Yurda Güler ile ilgili; "Akşamı bekle bir tanem hazırladığım video duruyor" seslenişine ve yayınlamaktan vazgeçtiğini söylediği videoya getirdi.
Sibel Semerci, ağabeyinin bahsettiği videonun Özcan Deniz'in 'tüm kariyerine ve sanatına veda' olduğunu öne sürdü. Semerci; "Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı" açıklamasında bulundu.