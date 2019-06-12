Yıllardır sahnelere ara veren Özcan Deniz’in hayranlarıyla buluşacak olması, otelde rezervasyonların artmasına yol açtı.

Gelecek olan misafirler Özcan Deniz’le aynı katta konaklamak isteyince otel yönetimi, onun bulunduğu katı kapatmak zorunda kaldı.

Özcan Deniz, eşi, oğlu, annesi ve 4 bakıcısıyla otele 3 gün önceden gelip kısa bir tatilde yapacak. Deniz'in oğluyla yapacağı ilk tatil olacak. Otelde Özcan Deniz'in eşi Feyza Deniz için tamamen organik ürünlerden oluşan bir menü listesi hazırlandı.

Özcan Deniz için yapılan hazırlıklar; 1 kral dairesi, 6 suit oda, 3 vito araç, Feyza Deniz için özel hazırlanacak olan tamamen organik ürünlerden oluşan menü listesi.