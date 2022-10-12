Özdemir Asaf Sözleri

Halit Özdemir Arun ya da bilinen adıyla Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 yılında doğmuştur. Cumhuriyet döneminin en önemli Türk şairleri arasında gösterilen isim, 28 Ocak 1981 yılında hayata gözlerini kapatmıştır. Asaf, edebi kimliğiyle döneminin önde gelen isimlerinden birisi olurken şiirlerini ayrı bir dil ve söyleyiş tarzıyla yazmıştır. Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde, Yalnızlık Paylaşılmaz ve Lavinia gibi unutulmaz eserlere imza atmıştır. Özdemir Asaf şiirleri, alıntıları ve sözleri, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmemiştir.
ÖZDEMİR ASAF SÖZLERİ, ŞİİRLERİ VE ALINTILARI
Özdemir Asaf şiirleri kaleme alırken dize sayısını çoğu kez en aza indirmiştir. “Sen-ben” ikilemi etrafında şiirleri yazan Asaf’ın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri büyük ilgi görmüştür. Bizzat usta edebiyatçının kaleminden çıkan Özdemir Asaf şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Özdemir Asaf’ın aşk şiirleri ve sözleri ile alıntıları için doğru yerdesiniz!
ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?
Özdemir Asaf'ın asıl ismi Halit Özdemir'dir. 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Erken yaşlarda babasını kaybeden Özdemir Asaf, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra ise Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etmiştir.
28 Ocak 1981 yılında hayata gözlerini yuman Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı olmuştur. İkinci eşi olan Yıldız Moran'dan ise üç oğlu olmuştur.
ÖZDEMİR ASAF SÖZLERİ
Ben sevmekten hiç borçlu çıkmadım.
Benim en sevdiğim söz, senden duyduğum bendir.
Makyajı akıyor farkının; herkesleşiyorsun…
Ben gülüşüne öldüm, o ölüşüme güldü. Farklıydık işte.
Seni benden çıkarınca nasıl da herkessin.
Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek.
Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.
Gelmesen önemli değil, Gelsen önemli olurdu.
Her korkan kaçmaz, Ama her kaçan, korkaktır.
Sil ağzının kenarını, yine gülüşünden cennet akıyor…
Neyine bağlandım bu kadar, bana bakmayan gözlerine mi yoksa benim olmayan kalbine mi?
Benim en sevdiğim söz, senden duyduğum bendir.
Ne zaman imkansızı seversen, İşte o zaman gerçek seversin.
Baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı boşver. Bazı şeyler yokken güzel.
İnsanlar, insanların içerisinde, insana hasret yaşarlar
Kendine gel! Seni orada bekliyorum.
Yalnızlık paylaşılmaz paylaşılsaydı yalnızlık olmazdı.
Gelmen bir iyiliktir diyecektim. Kapıyı hep başkaları açtı.
Boşuna yorulma gönül, sadece sevmek yetmiyor.
Bir kelimeye bin anlam yüklediğim zaman sana sesleneceğim.
Sende gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor.
Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler.
Sen bana bakma ben senin baktığın yerde olurum.
Onu kırmış olmalı yaşamında birisi… Dinlendikçe, susması, düşündükçe susması… Tek başına iki kişi olmuş kendisiyle gölgesi…
Söylenmiyor çok şey, susmadan…
Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.
İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş
ÖZDEMİR ASAF ŞİİRLERİ
Lavinia
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.
Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.
Sana gitme demeyeceğim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia.
Seni Saklayacağım
Seni saklayacağım inan
Yazdıklarımda, çizdiklerimde,
Şarkılarımda, sözlerimde.
Sen kalacaksın kimse bilmeyecek
Ve kimseler görmeyecek seni,
Yaşayacaksın gözlerimde.
Sen göreceksin, duyacaksın
Parıldayan bir sevi sıcaklığı,
Uyuyacak, uyanacaksın.
Bakacaksın, benzemiyor
Gelen günler geçenlere,
Dalacaksın.
Bir seviyi anlamak
Bir yaşam harcamaktır,
Harcayacaksın.
Seni yaşayacağım, anlatılmaz,
Yaşayacağım gözlerimde;
Gözlerimde saklayacağım.
Bir gün, tam anlatmaya..
Bakacaksın,
Gözlerimi kapayacağım..
Anlayacaksın.
Ansızın
Ben sensiz olanlara seni aratıyorum,
Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum,
Seni saklayacağım, seni yazıp-andıkça
Kendimi çoğaltıyor, seni kuşatıyorum.
Unutturmayacağım, seni yaşatacağım,
Kendimi çoğalttıkça, seni kuşatacağım,
Her zamanda, her yerde sen bende yaşadıkça...
Sen evreninde sana seni aratacağım.
Özlem
Bir gece,
Gecede bir uyku..
Uykunun içinde ben..
Uyuyorum,
Uykudayım,
Yanımda sen.
Uykumun içinde bir rüya,
Rüyamda bir gece,
Gecede ben..
Bir yere gidiyorum,
Delice..
Aklımda sen.
Ben seni seviyorum,
Gizlice..
El-pençe duruyorum,
Yüzüne bakıyorum,
Söylemeden,
Tek hece.
Seni yitiriyorum
Çok karanlık bir anda..
Birden uyanıyorum,
Bakıyorum aydınlık;
Uyuyorsun yanımda.
Güzelce…
Yalnızlık Paylaşılmaz
Yalnızlık, yaşamda bir an,
Hep yeniden başlayan..
Dışından anlaşılmaz.
Ya da kocaman bir yalan,
Kovdukça kovalayan..
Paylaşılmaz.
Bir düşünde beni sana ayıran
Yalnızlık paylaşılmaz
Paylaşılsa yalnızlık olmaz.
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