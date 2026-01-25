Özel, CAO toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) toplantısına katıldı. Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların değerlendirildiği kaydedildi
Giriş: 25.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO), Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.
CHP basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, CAO Yürütme Kurulu üyeleriyle pazar kampına girdi.
Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar değerlendiriliyor.
