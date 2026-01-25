Habertürk
Habertürk
        Özel, CAO toplantısına katıldı | Son dakika haberleri

        Özel, CAO toplantısına katıldı

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) toplantısına katıldı. Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların değerlendirildiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:51
        Özel, CAO toplantısına katıldı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO), Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

        CHP basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, CAO Yürütme Kurulu üyeleriyle pazar kampına girdi.

        Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar değerlendiriliyor.

