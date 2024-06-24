Özel gösterimde bir araya geldiler

Korku - suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından Türk filmi ‘Sayara’ ekibi 21 Haziran Cuma akşamı Paribu Cineverse Kanyon sinemalarında gerçekleştirilen özel gösterimde bir araya geldi.

‘Filmin Adı Ne Kanka’ ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Can Evrenol, Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar’la birlikte Kaan Kazgan, Ertan Balaban, İpek Erdem, Merve Taşkın da katılım gösterdi.

Filmin vizyona girdiği gün seyircileriyle bir araya gelen 'Sayara' ekibi heyecanlarını birlikte paylaştı.

Yapımını Inter Yapım’ın, uluslararası dağıtımını Inter Medya’nın üstlendiği Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor. Senaryosu da Can Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer alıyor.