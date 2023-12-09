Özel Güvenlik sınavı ne zaman 2023? 106. dönem ÖGG sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır?

Özel Güvenlik sınavı ne zaman 2023? 106. dönem ÖGG sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır?

Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama sonucu belli oldu. 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı kapsamında çalışmalarını sürdüren adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. Peki, "Özel Güvenlik sınavı ne zaman 2023? 106. dönem ÖGG sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır?" İşte Özel Güvenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından sınava katılacak adaylara ait “Sınav Giriş Belgesi”nin 02.12.2023 tarihi saat 17.00’a kadar ÖGNET uygulaması üzerinden çıktısı alınarak adaylara teslim edilmesi ve adaylar tarafından sınav giriş belgesinde bulunan fotoğrafın kontrol edilerek kendisine ait olmayan fotoğrafı 03.12.2023 tarihi saat 23:59’a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerekmektedir.