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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu

        Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı doktor evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:45
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        Yönetim kurulu başkanı doktor ölü bulundu
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        Pamukkale'de Zeytinköy Mahallesi 4058 sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Murat Çelik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti.

        Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları sağlık ve polis ekibini çağırdı.

        Sağlık ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği Çelik'in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı.

        Denizli'deki özel bir hastanenin ortağı olan Çelik, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

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