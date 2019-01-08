Özel sermaye fonlarının dünya genelinde geçen yıl yaptıkları yatırımlar 5 bin 106 işlemle rekor kırdı. Veri kuruluşu Preqin'den derlenen bilgilere göre, dünya genelinde özel sermaye fonlarının işlemleri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi.

Söz konusu fonlar, 2017’de 4 bin 829 işleme imza atarken, geçen yıl 5 bin 106 işlemde toplamda 456 milyar dolarlık işlem yaptılar. Özel sermaye fonları, 2008 finansal kriz öncesi 2007'de 3 bin 877 işlemde 700 milyar dolarlık değerinde anlaşmaya imza atmışlardı.

Kuzey Amerika 2 bin 787 işlemle birinci sırada yer aldı. Özel sermaye fonları Kuzey Amerika’da 264 milyar dolarlık işlem gerçekleştirilirken, Avrupa’da bin 779 işlemde 137 milyar dolarlık anlaşma sağladı.

Özel sermaye fonları işlemlerinin toplam değerine göre en fazla yatırım geçen yıl yüzde 15 ile bilgi teknolojilerine yapılırken, bilgi teknolojileri sektörünü yüzde 14 ile sanayi sektörü, yüzde 13 ile sağlık sektörü ve yüzde 12 ile telekomünikasyon sektörü izledi. Geçen yılın en büyük işlemi ise Keurig Dr Pepper Inc’nın 21 milyar dolarlık birleşme işlemi olarak kayıtlara geçti.

Global girişim sermayesi yatırımları rekor kırdı

Girişim sermayesi yatırımları (venture capital) ise 2018 yılında 14 bin 889 işlem ve 274 milyar dolar ile rekor kırdı.

Kuzey Amerika, 113 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırım, 5 bin 510 anlaşma ile 2018 yılında da girişim sermayesi piyasasına da öncülük etmeye devam ederken, Çin 4 bin 281 anlaşma ve 107 milyar dolarlık yatırımla ikinci sırada yer aldı

Altyapıda küresel işlem değeri 322 milyar dolara düştü

Elektrik ve altyapı piyasasında 2017'de 387 milyar dolar olan küresel işlem değeri ise geçen yıl 322 milyar dolara düştü. 2017’de 3 bin 165 işlem gerçekleşirken, bu rakam geçen yıl toplamda 2 bin 454’e işleme geriledi.

Yenilebilir enerji işlemleri geçen yıl toplam altyapı küresel işlemlerin yüzde 57’sini oluşturdu. Avrupa, altyapı yatırımda 859 işlem ve 152 milyar dolarlık değerle birinci sırada yer aldı. En büyük işlem de Alman EON SE'nin rakibi RWE AG'nin yenilebilir enerji şirketi Innogy SE'yi 20 milyar dolara satın alması oldu.

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