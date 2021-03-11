Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Fransa'nın Nantes kentinde yapılan müsabakalarla başladı.

Milli sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

MUHSİNE GEZER'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Milli sporcu Muhsine Gezer ise 400 metrede 64.62'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada üç adım atlamada Edanur Akın, erkekler 1500 metrede Oğuz Türker dördüncü sırayı aldı. Erkekler 1500 metrede mücadele eden bir diğer mili sporcu Emrah Öztürk ise 6. sırada yarışı bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa şampiyonu Fatma Damla Altın, altın madalyayı şehitlere armağan ettiğini belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

Kafile başkanı Ensar Kurt ise iki madalya kazanarak şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptıklarını, sporcuların madalya almaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası,13 Mart Cumartesi günü sona erecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Fatma Damla Altın'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Nantes şehrinde Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda pentatlon branşında altın madalya kazanan Fatma Damla Altın ile 400 metrede gümüş madalya kazanan Muhsine Gezer'i kutlarım. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa şampiyonu olan Fatma'nın kazandığı madalyayı Mehmetçiğimize armağan etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, aynı organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."