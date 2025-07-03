Özel sporculardan 9 madalya!

Avrupa Down Sendrom Atletizm'de milli sporcular, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın 3. gününde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.

Atletizm branşındaki sporculardan Emirhan Akçakoca, 100 metre koşu, 1500 metre yürüyüş ve triatlonda altın, mozaik kategorisinde yarışan Muhammed Eren Uysal ise 400 metrede altın, 100 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.