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        Haberler Gündem Özel üniversite ücretleri: 2023-2024 dönemi vakıf (özel) üniversite yıllık fiyatları ne kadar?

        Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar? İşte yeni dönem fiyatları!

        YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. Özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler tarafından vakıf üniversitesi fiyatları araştırılmaya başlandı. 2023-2024 özel üniversite fiyatları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        Giriş: 21.07.2023 - 13:05
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        1

        Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri araştırılıyor. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından özel üniversite fiyatları araştırılıyor. Peki, hangi özel üniversitenin yıllık ücreti ne kadar? İşte 2023 özel üniversite fiyatları...

        2

        KOÇ ÜNİVERSİTESİ

        Lisans Eğitim Ücreti

        Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2023-2024 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 520.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dâhil 358.000 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 520.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

        Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 260.000 TL'dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 300.000 TL olacaktır.

        Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsayacaktır.

        Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.

        * Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.

        3

        SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

        Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2015 ve öncesi girişli)

        Burssuz 150.255 TL

        Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2016 girişli)

        Burssuz 163.485 TL

        Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2017 girişli)

        Burssuz 184.750 TL

        Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2018 ve 2019 girişli)

        Burssuz 197.885 TL

        Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)

        Burssuz 220.280 TL

        Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2021 girişli)

        Burssuz 227.745 TL

        Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2022 girişli)

        Burssuz 240.750 TL

        * Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.

        4

        YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ2023-2024 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

        Ücretlere KDV dahil değildir.

        2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücretleri henüz belirlenmemiştir.

        * Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.

        5

        BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

        İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - 129.920 TL

        İletişim Fakültesi - 123,845 TL

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 130,975 TL

        Hukuk Fakültesi - 132,750 TL

        Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 130,975 TL

        Eğitim Bilimleri Fakültesi - 117,750 TL

        Sağlık Bilimleri Fakültesi - 125,600 TL

        Tıp Fakültesi - 102,592 TL (%50 burslu)

        Diş Hekimliği Fakültesi - 187,500 TL

        Eczacılık Fakültesi - 139,500 TL

        Konservatuvar - 128,250 TL

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - 36,400 (%50 bursl)

        Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 119,850 TL

        6

        MEFÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

        Program Adı Ödeme Yöntemi 50% +%5 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali +%10 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali +%25 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali
        Burslu
        İngilizce Hazırlık Programı Taksitli 53.220 47.898 42.576 26.610
        Peşin 47.900 43.110 38.320 23.950
        Fakülte Bölüm Ödeme Yöntemi 50% +%5 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali +%10 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali +%25 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali
        Burslu
        Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taksitli 53.220 42.576 26.610
        Peşin 47.900 38.320 23.950
        İngilizce Öğretmenliği Taksitli 53.220
        Peşin 47.900
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taksitli 53.220 42.576
        Peşin 47.900 38.320
        Hukuk Fakültesi Hukuk Taksitli 63.410 57.069
        Peşin 57.070 51.363
        Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Taksitli 53.220
        Peşin 47.900
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taksitli 53.220
        Peşin 47.900
        Endüstri Mühendisliği Taksitli 53.220
        Peşin 47.900
        İnşaat Mühendisliği Taksitli 53.220 42.576
        Peşin 47.900 38.320
        Makine Mühendisliği Taksitli 53.220 42.576
        Peşin 47.900 38.320
        İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Taksitli 53.220 42.576
        Peşin 47.900 38.320
        İşletme Taksitli 53.220 42.576
        Peşin 47.900 38.320
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taksitli 53.220 42.576
        Peşin 47.900 38.320
        Psikoloji Taksitli 53.220
        Peşin 47.900
        Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Taksitli 53.220
        Peşin 47.900
        Mimarlık Taksitli 58.520 46.816
        Peşin 52.670 42.136
        7

        ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

        2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU (% 10 KDV DAHİLDİR.)
        FAKÜLTELER %50+%25 TERCİH İNDİRİMLİ %50 İNDİRİMLİ %25+%25 TERCİH İNDİRİMLİ %25 İNDİRİMLİ %I5 İNDİRİMLİ %I0 İNDİRİMLİ ÜCRETLİ
        TIP FAKÜLTESİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
        10 TAKSİTLİ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
        DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 90.465 ###### ###### ###### ###### ###### ######
        10 TAKSİTLİ 95.225 ###### ###### ###### ###### ###### ######
        İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (FELSEFE, TARİH) PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 30.315 40.425 45.475 60.635 68.720 72.760 80.845
        10 TAKSİTLİ 31.915 42.550 47.870 63.825 72.335 76.590 85.100
        İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ(SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE-İNGİLİZCE), SOSYOLOJİ,İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK) PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 40.930 54.570 61.390 81.855 92.770 98.225 ######
        10 TAKSİTLİ 43.080 57.445 64.625 86.165 97.650 ###### ######
        İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (PSİKOLOJİ TÜRKÇE-PSİKOLOJİ İNGİLİZCE) PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 54.430 72.575 81.645 ###### ###### ###### ######
        10 TAKSİTLİ 57.295 76.395 85.945 ###### ###### ###### ######
        MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ADLİ BİLİMLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ) PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 54.430 72.575 81.645 ###### ###### ###### ######
        10 TAKSİTLİ 57.295 76.395 85.945 ###### ###### ###### ######
        MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (BİYOMÜHENDİSLİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ,KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) 40.930 54.570 61.390 81.855 92.770 98.225 ######
        10 TAKSİTLİ 43.080 57.445 64.625 86.165 97.650 ###### ######
        SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) 40.930 54.570 61.390 81.855 92.770 98.225 ######
        10 TAKSİTLİ 43.080 57.445 64.625 86.165 97.650 ###### ######
        SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, SAĞLIK YÖNETİMİ) PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) 30.315 40.425 45.75 60.635 68.720 72.760 80.845
        10 TAKSİTLİ 31.915 42.550 47.870 63.825 72.335 76.590 85.100
        İLETİŞİM FAKÜLTESİ PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 40.930 54.570 61.390 81.855 92.770 98.225 ######
        10 TAKSİTLİ 43.080 57.445 64.625 86.165 97.650 ###### ######
        İLETİŞİM FAKÜLTESİ (HALKLA İLİŞKİLER TANITIM, GAZETECİLİK) PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 30.315 40.425 45.475 60.635 68.720 72.760 80.845
        10 TAKSİTLİ 31.915 42.550 47.870 63.825 72.335 76.590 85.100
        %50+%25 TERCİH İNDİRİMLİ %50 İNDİRİMLİ %25+%25 TERCİH İNDİRİMLİ %25 İNDİRİMLİ %I5 İNDİRİMLİ %I0 İNDİRİMLİ ÜCRETLİ
        SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 27.110 36.150 40.665 54.220 61.450 65.065 72.295
        10 TAKSİTLİ 28.540 38.050 42.805 57.075 64.685 68.490 76.100
        MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI (ÇOCUK KORUMA ve BAKIM HİZMETLERİ, ENGELLİ BAKIMI ve REHABİLİTASYON, EVDE HASTA BAKIMI, NÜKLEER TEKNOLOJİ ve RADYASYON GÜVENLİĞİ, TIBBİ TANITIM ve PAZARLAMA, YAŞLI BAKIMI PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) 20.080 26.775 30.125 40.165 45.520 48.195 53.550
        10 TAKSİTLİ 21.140 28.185 31.710 42.280 47.915 50.735 56.370
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