Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar? İşte yeni dönem fiyatları!
YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. Özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler tarafından vakıf üniversitesi fiyatları araştırılmaya başlandı. 2023-2024 özel üniversite fiyatları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri araştırılıyor. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından özel üniversite fiyatları araştırılıyor. Peki, hangi özel üniversitenin yıllık ücreti ne kadar? İşte 2023 özel üniversite fiyatları...
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Lisans Eğitim Ücreti
Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2023-2024 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 520.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dâhil 358.000 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 520.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 260.000 TL'dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 300.000 TL olacaktır.
Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsayacaktır.
Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.
* Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2015 ve öncesi girişli)
Burssuz 150.255 TL
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2016 girişli)
Burssuz 163.485 TL
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2017 girişli)
Burssuz 184.750 TL
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2018 ve 2019 girişli)
Burssuz 197.885 TL
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)
Burssuz 220.280 TL
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2021 girişli)
Burssuz 227.745 TL
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2022 girişli)
Burssuz 240.750 TL
* Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ2023-2024 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ
Ücretlere KDV dahil değildir.
2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücretleri henüz belirlenmemiştir.
* Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - 129.920 TL
İletişim Fakültesi - 123,845 TL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 130,975 TL
Hukuk Fakültesi - 132,750 TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 130,975 TL
Eğitim Bilimleri Fakültesi - 117,750 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi - 125,600 TL
Tıp Fakültesi - 102,592 TL (%50 burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi - 187,500 TL
Eczacılık Fakültesi - 139,500 TL
Konservatuvar - 128,250 TL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - 36,400 (%50 bursl)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 119,850 TL
MEFÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ