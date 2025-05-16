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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Özelleştirme İdaresi 3 ildeki taşınmazların satışını onayladı - İş-Yaşam Haberleri

        Özelleştirme İdaresi 3 ildeki taşınmazların satışını onayladı

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Sümer Holding AŞ adına kayıtlı İzmir, Adana ve Karaman'daki üç taşınmazın satışına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:25
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        3 ildeki taşınmazların satışına onay
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        ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, İzmir'in Menemen ilçesi Ahıhıdır Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 16 milyon 732 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Murat Onbaşılardan'a satışı kararlaştırıldı.

        Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 7 milyon 60 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Kadir Anıl Uçuk'a satışı da onaylandı.

        Yine Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Karaman'ın merkez ilçesi Alacasuluk Mahallesi'ndeki taşınmazın hissesinin de ihalede 3 milyon 350 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Ali Kuş'a satışına karar verildi.

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