Özge Borak, yeni yaşını yaz pozlarıyla karşıladı

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Borak, 44 yaşına girdi.

Özge Borak, yeni yaşını geçtiğimiz yaz aylarında tatilinde çekilen fotoğrafları paylaşarak karşıladı.

Özge Borak, paylaşımına; "Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum." notunu düştü.

REKLAM

Özge Borak'ın paylaşımları kısa sürede ilgi görürken; rol arkadaşları, meslektaşları ve takipçileri ünlü oyuncuyu tebrik ederek yeni yaşını kutladı.

Fotoğraflar: Instagram