Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Borak, yeni yaşını yaz pozlarıyla karşıladı - Magazin haberleri

        Özge Borak, yeni yaşını yaz pozlarıyla karşıladı

        44 yaşına giren Özge Borak, yeni yaşını yaz tatilinden paylaştığı fotoğraflarla karşıladı; "Bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 18:59 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yaşını yaz pozlarıyla karşıladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Borak, 44 yaşına girdi.

        Özge Borak, yeni yaşını geçtiğimiz yaz aylarında tatilinde çekilen fotoğrafları paylaşarak karşıladı.

        Özge Borak, paylaşımına; "Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum." notunu düştü.

        REKLAM

        Özge Borak'ın paylaşımları kısa sürede ilgi görürken; rol arkadaşları, meslektaşları ve takipçileri ünlü oyuncuyu tebrik ederek yeni yaşını kutladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da oyuncak tabancayla insanları korkutan 4 şüpheliye gözaltı

        Ankara'da sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan motosikletli 4 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

        #Özge Borak
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!