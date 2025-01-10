Özge Özacar, 'Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

Özge Özacar, bulunduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. 'Görkem’i canlandırmak, hikâyesini anlatmak benim için büyük bir mutluluktu. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ustalarım, hocalarım ve kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında emek veren yol arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum. Değerli seyircilerimize de her şey için teşekkür ederim"

Fotoğraflar: Instagram