Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Özacar, 'Kızılcık Şerbeti'ne veda etti - Magazin haberleri

        Özge Özacar, 'Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

        SHOW TV'de yayınlanan reyting rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, diziye veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, diziden ayrıldı.

        2

        Özge Özacar, sosyal medya hesabında setten fotoğraflar paylaşarak 'Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiğini duyurdu.

        3

        Özge Özacar, bulunduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. 'Görkem’i canlandırmak, hikâyesini anlatmak benim için büyük bir mutluluktu. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ustalarım, hocalarım ve kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında emek veren yol arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum. Değerli seyircilerimize de her şey için teşekkür ederim"

        Fotoğraflar: Instagram

        #özge özacar
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz