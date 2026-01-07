Özge Özder: Aynı rutinle bir yıl geçirdik

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinan Güleryüz ile Özge Özder, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özder; "2025'in en güzel günü, son gün çıkardığımız şarkı ve kızımızın oynaması oldu. Çok iddialı bir şarkıyla geldik. Sürekli 'Yeni ne yapabiliriz?' diye düşünüyoruz. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Aynı rutinde bir yıl geçirdik. Her daim şükrediyoruz" dedi.

Özge Özder; "Bu yıl bana gelen projelere çok ısınamadım. Önümde en yakın görünen iş nisan ayında. Biz hiç dizi izlemiyoruz. Genelde paralı platformlardan kendi seçtiğimiz işleri izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Luna adında 4 yaşında kızı bulunan Özge Özder, ayrıca; "Televizyonu çocuk uyanıkken açmıyoruz zaten. Çocuğumuzun ekrana maruz kalmasını istemiyoruz. Genelde o yattıktan sonra açıyoruz, seçip bir şeyler izliyoruz. Evde hep şarkı açık" diye konuştu.