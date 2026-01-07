Habertürk
        Özge Özder: Aynı rutinle bir yıl geçirdik

        Özge Özder: Aynı rutinle bir yıl geçirdik

        Eşi Sinan Güleryüz ile Bebek'te görüntülenen Özge Özder; "2025'in en güzel günü, kızımızın oynaması oldu. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Aynı rutinde bir yıl geçirdik" ifadelerini kullandı

        Giriş: 07.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:00
        "Aynı rutinle bir yıl geçirdik"
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinan Güleryüz ile Özge Özder, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özder; "2025'in en güzel günü, son gün çıkardığımız şarkı ve kızımızın oynaması oldu. Çok iddialı bir şarkıyla geldik. Sürekli 'Yeni ne yapabiliriz?' diye düşünüyoruz. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Aynı rutinde bir yıl geçirdik. Her daim şükrediyoruz" dedi.

        Özge Özder; "Bu yıl bana gelen projelere çok ısınamadım. Önümde en yakın görünen iş nisan ayında. Biz hiç dizi izlemiyoruz. Genelde paralı platformlardan kendi seçtiğimiz işleri izliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Luna adında 4 yaşında kızı bulunan Özge Özder, ayrıca; "Televizyonu çocuk uyanıkken açmıyoruz zaten. Çocuğumuzun ekrana maruz kalmasını istemiyoruz. Genelde o yattıktan sonra açıyoruz, seçip bir şeyler izliyoruz. Evde hep şarkı açık" diye konuştu.

        Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8'inci gününde; evlerin güvenlik kameraları inceleniyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 8 gündür haber alınamıyor. Çalışmalar sırasında şüphelenilen yerleri incelemek amacıyla Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter hazır bekletilirken, 438 personel sahada görev yapıyor. Ayrıca ekiplerin, bölgeye yakın konumdaki tüm evlerin güvenlik kameralarını incelmeye aldığı öğrenildi. (DHA)

