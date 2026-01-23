Özge Özpirinçci: Hülya Avşar ile maç yapmak istemem

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk, Levent'deki bir tenis kortundan çıkarken, otomobillerinde objektiflere yansıdı. Özpirinçci; "Tenise başladık, yeni yeni öğreniyoruz" dedi.

Özge Özpirinçci, basın mensuplarının, "Tenis denince akla Hülya Avşar gelir. Siz onunla maç yapmak ister misiniz?" sorusuna ise; "Hülya Avşar ile maç yapmak istemem" yanıtını vererek, kahkaha attı.

REKLAM

Ünlü oyuncu, son dönemde dizilerin yoğunluğu hakkında ise "Hep yoğundu, ama baktığınızda evet garip bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem böyle bir dönem demek ki. Geçen dönemi biz de izliyoruz. Bazıları erken bitiyor, bazıları da devam ediyor" diye konuştu.