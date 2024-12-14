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        Haberler Magazin Özge Özpirinçci: Onun rüyası gerçek oldu - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci: Onun rüyası gerçek oldu

        Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile Fenerbahçe Medicana - Aydın Büyükşehir Belediyespor maçını seyretti. Özpirinçci, kızının milli voleybolcu ve Fenerbahçe oyuncusu Melissa Vargas ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:21
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        Fenerbahçe Medicana - Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
        Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

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        'Sandık Kokusu'nun 'Karsu'su Özge Özpirinçci ile kızı Mercan da Fenerbahçe Medicana - Aydın Büyükşehir Belediyespor maçını tribünden seyretti.

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        Fenerbahçe Medicana'nın milli oyuncusu Melissa Vargas, maçtan sonra, Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ı kucağına alarak bir süre sahada dolaştı.

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        Özge Özpirinççi, paylaşımına; "Onun rüyası gerçek oldu. Teşekkürler Vargas" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Özge Özpirinçci
        #vargas
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