Özge Özpirinçci: Onun rüyası gerçek oldu
Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile Fenerbahçe Medicana - Aydın Büyükşehir Belediyespor maçını seyretti. Özpirinçci, kızının milli voleybolcu ve Fenerbahçe oyuncusu Melissa Vargas ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı
Fenerbahçe Medicana - Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
'Sandık Kokusu'nun 'Karsu'su Özge Özpirinçci ile kızı Mercan da Fenerbahçe Medicana - Aydın Büyükşehir Belediyespor maçını tribünden seyretti.
Fenerbahçe Medicana'nın milli oyuncusu Melissa Vargas, maçtan sonra, Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ı kucağına alarak bir süre sahada dolaştı.