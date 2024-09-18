Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı
Özge Özpirinççi, SHOW TV'nin başarılı dizisi 'Sandık Kokusu'nun Şanlıurfa'daki setinden oyuncu arkadaşlarıyla paylaşımda bulundu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', kadrosuna Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner gibi yeni oyuncular ekleyerek, 3'üncü sezonuyla bu akşam saat 20.00'de ekranlara geri dönüyor.
Çekimlerinin bir kısmı Şanlıurfa'da devam eden dizide, 'Karsu' karakterini canlandıran Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı.
Özge Özpirinççi; Demet Akbağ, Engin Öztürk, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Sercan Badur gibi oyuncularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.