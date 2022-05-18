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Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan göründü!

Özge Özpirinçci, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Yamantürk ile Yeniköy'deydi. Bebeğiyle ilk kez kameralara yansıyan Özpirinçci, 6 aylık olan kızının yüzünü gösterdi

HABERTURK.COM
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk (38) ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci (36), 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk kez anne ve baba okma sevincini yaşamıştı.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    MERCAN BEBEĞİN YÜZÜ GÖRÜNDÜ!

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Özpirinçi, önceki gün eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile birlikte Yeniköy'deydi.

    Bir mekanda oturup sohbet eden ünlü çift, sırayla kızlarıyla ilgilendi. Özge Özpirinçci, 6 aylık olan kızını kucağına aldığı esnada Mercan bebeğin yüzü ilk kez objektiflere yansıdı.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    YEMEĞE NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

    Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Özpirinçci, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı 'Yakamoz S-245' adlı dizinin yemeğine neden katılmadığına açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Nasıl katılayım. 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı." diye konuştu.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    "HEMEN SİNEM'İ ARAYAYIM!"

    Özge Özpirinçci, ayrıca yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olduğunu muhabirlerden öğrendi. Yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıyan Özpirinçci, "Sinem doğum mu yaptı? Şaka yapıyorsunuz. Hemen Sinem'i arayayım!" dedikten sonra eşiyle birlikte otomobillerine binerek oradan ayrıldılar.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    "MOTORUNUZU BAĞIRTMAYIN!"

    Öte yandan ilk kez anne olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir rahatsızlığını dile getirmişti.

    Kızının uykusunun bölünmesinden şikayetçi olan Özge Özpirinçci, trafikte yüksek ses çıkaran sürücülere isyan etmişti. Özpirinçci, gönderisinde, "Arabalarınızı, motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın! Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızı motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor!" ifadelerini kullanmıştı.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    BEKLENEN FOTOĞRAF

    Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda beklenen fotoğraf gelmişti. Özpirinçci ve Yamantürk, bebekleriyle birlikte ilk kez aile pozu için objektif karşısına geçmişti. Özge Özpirinçci, meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü henüz göstermeyi tercih etmemişti.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    "BU DUYGU ANLATILAMIYOR, YAŞANIYORMUŞ"

    Daha önce eşi Burak Yamantürk ile Yeniköy'de görüntülenen Özge Özpirinçci'ye kızı Mercan'ı kucağına alına ne hissettiği sorulmuştu. Özpirinçci, "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah." demişti.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    "UYKUSUZ GECELERİMİZ VAR"

    Özge Özpirinçci, muhabirlerin, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna ise, "Uykusuz gecelerimiz var tabi, olmaz olur mu? İşin tuzu biberi onlar..." yanıtını vermiş.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    "KİMSEYE BENZEMESİN, KENDİNE HAS OLSUN!"

    Mercan'ın kendisine benzediğini dile getiren ünlü isim, "Bana benziyor ama hiç kimseye benzemesin, kendine has olsun." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

    "EVLADIMIZIN ALTINI BİLE DEĞİŞTİRDİM"

    Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden Burak Yamantürk de, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk Özge dedim. Annesine çok benziyor. Hatta bugün evladımızın altını bile değiştirdim. Özge'ye her anlamda yardımcı olmam gerekiyor. Çok tatlı bir telaş. İyi ki varlar." demişti.
  • Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

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