"EVLADIMIZIN ALTINI BİLE DEĞİŞTİRDİM"

Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden Burak Yamantürk de, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk Özge dedim. Annesine çok benziyor. Hatta bugün evladımızın altını bile değiştirdim. Özge'ye her anlamda yardımcı olmam gerekiyor. Çok tatlı bir telaş. İyi ki varlar." demişti.