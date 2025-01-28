Özge Ulusoy'dan 'filtre' açıklaması

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen Özge Ulusoy, Instagram’ın kullanıcılarına sunduğu filtre hizmetini sonlandırmasını değerlendirdi.

Kararı olumlu bulduğunu belirten Ulusoy; "Benim de sabit birkaç tane filtrem vardı. Onun dışında çok aşırı derecede filtre kullanmıyordum. Bazı programlar kullanıyorum. Işıklar açılıyor, kalın çıkan yerler inceliyor. Onun dışında yüzüme filtreleri direkt kullanmıyorum. Göz, burun, ağız direk büyüyor. Onları çok tercih etmiyordum. İyi olmuş bence. Herkes program kullanıyor, 'kullanmıyorum' diyen yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Doğallığından eser kalmadı Haberi Görüntüle