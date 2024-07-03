Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: Sen benim kahramanımsın
Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı
Giriş: 03.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:14
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Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
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Ünlü model, "Kral Faruk... Sen benim Kahramanımsın... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende" notunu düştü.
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