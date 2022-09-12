Özge Ulusoy: Hiçbir ilişkiye 'ayrılalım' diye başlanmıyor

"İLİŞKİDE EN ÖNEMLİ ŞEY GÜVEN VE MERHAMET"

Özge Ulusoy, daha önce de "Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet." demişti.