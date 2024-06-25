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        Haberler Magazin Özge Ulusoy, mahkeme öncesinde içini döktü: Dönmeyecek biliyoruz ama... - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy, mahkeme öncesinde içini döktü: Dönmeyecek biliyoruz ama...

        Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken E.N'nin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün İstinaf Mahkemesi'nde duruşması olduğunu söyleyen Ulusoy, öncesinde içini döktü; "Dönmeyecek biliyoruz ama..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 08:47 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:47
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        4 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda E.N., cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarpmıştı. Bunun sonucunda ağır yaralanan Ulusoy, hastanede 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

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        Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden olduğu E. N., 3 yıl, 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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        Daha önce yaptığı açıklamada cezayı yetersiz bulduğunu açıklayan Özge Ulusoy, bugün İstinaf Mahkemesi'nde duruşma olduğunu belirterek içini döktü.

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        "YANIMIZDA OLUN NE OLUR"

        Babasının vefatının ardından zor zamanlar geçiren Özge Ulusoy, sevenlerinin yanında olmalarını ve dua etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullandı; "25 Haziran sabahı İstinaf Mahkemesi'nde duruşmamız var. Babam Haydar Ulusoy'u yaya geçidinde frene dahi basmadan hız sınırının üstündeyken öldürüp bir de suçu üstüne atmaya çalışan sanığın hak ettiği cezayı alması adaletin yerini bulması, babamın huzurla uyuyabilmesi, bizler için dua eder misiniz? 1.5 yıldır adaleti yanıltmaya çalışan bu insanlarla mücadele ediyoruz. Artık çektiğimiz acısının adaletin yerine gelmesiyle bir nebze de olsa hafiflemesini istiyoruz. Babam gitti bir daha dönmeyecek biliyoruz ama adalet hepimize lazım. Onun bu dünyadan gidişinin böyle haksızca olmasına yüreğimiz dayanmaz. Yanımızda olun, ne olur... Duanızı gönderin, duanın gücüne inanıyorum."

        #özge ulusoy
        #Haydar Ulusoy
        #İstinaf Mahkemesi
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