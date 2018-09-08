Geçen sezon Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ancak sezon başlamadan Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne kiralanan 1991 doğumlu oyun kurucu Özge Yavaş, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının hazır bulunan sporcularıyla başladığı antremanlarda Özge Yavaş'ın da yerini aldığı kaydedildi.

Başarılı basketbolcu geçen sezon Avrupa'da dikkat çeken oyuncular arasında gösterilmiş ve ligde 30 maçta 7,3 sayı 2,4 asist ortalamalarını yakalamıştı. Özge Yavaş, EuroCup'ta yarı finalde çıkan kulübünde ise 14 maçta süre aldı.

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen başarılı basketbolcu, basketbola henüz çocukken başlamış ve birçok bireysel başarı kazanmıştı. Milli takımın çeşitli kategorilerinde 14 yaşından itibaren forma giyen Özge bugüne kadar Tarsus Belediye, TED Ankara Kolejller, Galatasaray Medical Park, İstanbul Üniversitesi, Basketbolu Geliştirenler Derneği SK, Girne Üniversitesi ve Hatay BŞB formalarını terletmişti.

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