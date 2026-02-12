Özgü Kaya'dan evlilik sorularına yanıt: Güzel bir sürecin içindeyiz

Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özgü Kaya, sevgilisi Murat Dalkılıç ile Kuruçeşme'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. 5 Şubat'ta 30'uncu yaşına giren oyuncu, yeni yaşını kutladığını söyledi.

Murat Dalkılıç ile çıktıkları İtalya tatilinden bahseden Özgü Kaya, ayrıca sevgilisinin kendisine çok güzel bir sürpriz yaptığını, hediye aldığını ancak detay vermek istemediğini belirtti. Kaya, gazetecilerin evlilik sorusuna verdiği; "Şu an her şey çok güzel gidiyor. Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz. İkimiz için de çok güzel ilerliyor" yanıtıyla evlilik sinyali verdi.

Özgü Kaya, "Kendi senaryonuzu yazmak ya da yönetmek ister misiniz?" sorusuna ise "Şu an zaten bir dizideyim. Bu işler çok yorucu ve ciddi vakit gerektiriyor" yanıtını verdi.