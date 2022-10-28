Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgü Namal, Asmalımescit'teydi

Önceki gün Asmalımescit'te görüntülenen Özgü Namal, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü oyuncu Özgü Namal (43), Asmalımescit'te eğlencedeydi. Namal, önceki akşam objektiflere yansıdı.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, çıkış yapacağı sırada çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştırdı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Özgü Namal, gülerek bindiği taksiyle gözlerden kayboldu.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    GÜLÜCÜKLÜ YANIT

    Daha önce de Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorularına gülümseyerek yanıt vermişti.

    Özgü Namal, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun..." demekle yetinmişti.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    BODRUM'DA TATİL

    Öte yandan Özgü Namal, geçtiğimiz aylarda Bodrum’da objektiflere yansımıştı. Ünlü oyuncu, Ortakent’teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken görüntülenmişti.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    Namal, bir gün sonra ise çocuklarıyla plaja inmişti. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etmişti. Özgü Namal, daha sonra evinin yolunu tutmuştu.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    EŞİNİ KAYBETTİ

    Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata veda etmişti.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    CENAZEYE KATILAMADI

    Ahmet Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamamıştı.

    Acı haber sonrasında yıkılan Özgü Namal'a sakinleştirici verilmişti. Namal, mezarlığa, "Biricik eşim ve babamız..." yazılı bir çiçek göndermişti.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    ACI TESADÜF

    Oral'ın, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi, Namal'ın yıllar önce 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Elif' karakterini akıllara getirmişti.

    'Elif', dizide sevgilisi 'Ali Candan'ı kaybetmiş ve Ahmet Serdar Oral gibi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.

    Dizide 'Ali Candan'ı, Raci Şaşmaz canlandırmıştı.
  • Özgü Namal, Asmalımescit'teydi! Kendine 'Özgü' eğlendi - Magazin haberleri

    Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.