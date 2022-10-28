GÜLÜCÜKLÜ YANIT

Daha önce de Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorularına gülümseyerek yanıt vermişti.

Özgü Namal, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun..." demekle yetinmişti.