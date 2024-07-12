Özgü Namal, rolü için saçlarını sarıya boyattı
Özgü Namal, 'Sarı Zarflar' adlı film projesi için değiştirdiği imajıyla sosyal medyada oldukça dikkat çekti
Giriş: 12.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:49
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Özgü Namal, imaj değişikliğine gitti.
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Siyah ve uzun saçlarıyla hafızalarda yer edinen Özgü Namal, imajını değiştirmesinin nedeni yeni filmindeki rolü.
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Özgü Namal, İlker Çatak'ın yönettiği 'Sarı Zarflar'da başrolü Tansu Biçer ile paylaşırken üniversitede dramatik sanatlar profesörü olan 'Derya' karakterini canlandırdı.
Fotoğraflar: Instagram, DHA
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