Özgün Uğurlu: Ediz hayatımı değiştirdi

Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' adlı programına konuk olan Özgün Uğurlu, sanat hayatı boyunca disiplin ve ifade yeteneğini konservatuvar eğitiminde kazandığını dile getirdi.

Özgün Uğurlu, Cumhurbaşkanlığı Korosu'nda çalıştığı dönemde akademisyenlik de yaparken maddi zorluklar nedeniyle gece kulüplerinde sahne aldığını belirtti.

Özgün Uğurlu ve Hülya Koçyiğit

"BENİMLE DALGA GEÇİYORLAR SANDIM"

Özgün Uğurlu; "Kendi kendime dedim ki; 'Ben bu işi yapacaksam, mutlaka kendime ait bir şeyler de söylüyor olmam lâzım.' Bunun üzerine çalışmalara başladım. 'Elveda'yı yazıp besteledikten sonra korodan bu şarkıyı prova etmeyi istedim. Akşam sahne aldığım mekânda çaldığımda inanamadım, o kadar alkış aldım ki 'Benimle dalga mı geçiyorlar?' diye düşündüm" dedi.

REKLAM Yılların tüm müzik birikimini ilk albümünü oluştururken kullandığını ve bu albümün büyük başarı elde ettiğini dile getiren Özgün Uğurlu; "Yılların tüm birikimini ve en iyilerini ilk albümüme koyduktan sonra ikinci albümde ne yapacağım diye düşündüm ve bir anda boşluğa düştüm ama ikinci albüm de ilk albüm kadar başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

"EDİZ'İN DOĞUMUYLA BERABER TANINIRLIĞIM ARTTI" "Ünlü olduğunu ilk ne zaman anladın?" sorusunu yanıtlayan Özgün Uğurlu; "Benim ünlülüğüm biraz geç oldu. Yaşam tarzımdan dolayı da istesem de beni hiç magazin haberi yapamadılar. Bu yüzden ben hep şarkılarımla ön planda oldum. Ediz'in doğumuyla beraber tanınırlığım arttı" dedi. Özgün Uğurlu'nun oğlu Ediz Uğurlu Uzun yıllardan beri şarkılarının hâlâ çok seviliyor olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Özgün Uğurlu; "Şarkılar, tıpkı kokular gibi insanları geçmişteki belirli bir zamana götürür. O yüzden belli bir jenerasyon yeni şarkıları sevmez çünkü anıları bu eski şarkılardadır" sözleriyle şarkıların da zaman makinesi gibi olduğunu vurguladı.

"EDİZ'İN EN SEVDİĞİ ŞEY MÜZİK DİNLEMEK" Özgün Uğurlu, oğlu Ediz’in doğumuyla hayatında büyük değişiklikler yaşadığını anlattı. Şarkıcı; "En sevdiği şey müzik dinlemek. Bıraksak 24 saat müzik dinler. Onun, dinlediği müzikleri kendi seçmesi sayesinde arabada on yıldır hep çocuk şarkıları dinliyoruz. Bu şarkıları dinlerken formları kafamda oluşmaya başladı. Kötü örnekleri görünce oturup kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Bu şarkılarla bir albüm yaptık ve Ediko TV adında bir YouTube kanalı açtık. Şu anda kanalın 120 bin abonesi var. Geçtiğimiz haftalarda asıl hayalimiz olan ‘Ediko’nun Sihirli Sandığı’ isimli müzikli çocuk oyununu hayata geçirdik" dedi.