Özgür Özel Bakırköy'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında bazı belediye başkanlarının tutuklu bulunduğunu ve haklarında henüz iddianame hazırlanmadığını belirterek, yargı süreçlerinin uzamasını eleştirdi. Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şile, Beyoğlu ve Bayrampaşa’daki belediye başkanları ile bazı belediye yöneticilerinin aylardır iddianame beklediğini ifade eden Özel, yargılamaların bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. Süreçlerin siyasi nitelik taşıdığını savunan Özel, “Ne varsa yazılsın ve arkadaşlarımız hâkim karşısına çıksın” çağrısında bulundu.

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı. Ekrem İmamoğlu’nun görev süresi boyunca İBB’nin Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MASAK tarafından denetlendiğini ve kamu zararına ilişkin bir tespit yapılmadığını öne sürdü. 2019-2024 yılları arasında görev yapan İBB Denetim Komisyonu’nun çoğunluğunun AK Parti üyelerinden oluştuğunu belirten Özel, buna rağmen kamu zararı yönünde bir suç duyurusunda bulunulmadığını söyledi.