        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bornova ilçesinde Mescid-i Aksa Camii, Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Özgür Özel "Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 20:13 Güncelleme:
        Özel: Kaybedersem bir dakika daha durmam

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Belediyesi Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi açılış törenine katıldı. Açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları yer aldı. Törende konuşan Özgür Özel, "Bornova ve Manisa'nın tam ortasında Sarnıç köyünde yangın çıkmıştı ve camideki hasardan sonra 'Buraya cami, köy evi, kütüphane' yapalım demiştik. Ayrıca Sarnıç'a 'Filistin'e dayanışmamızı gösteren ve Mescid-i Aksa'nın benzeri olan bir cami yapalım' dedik ve o sözü tuttuk. Mescid-i Aksa Camii'yi hizmete sunduk" dedi.

        'YAPILAN İŞLERİ SON DERECE ÖNEMLİ BULUYORUM'

        Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ilçeye hizmet ettiğini söyleyen Özel, "20 cadde, 174 sokakta 46 kilometre 106 bin ton asfalt serildi. 7 Kent Market açıldı, 3 tane Kent Lokantası açıldı. Uygun fiyata et satması için Kent Kasabı hizmete girdi. 8 bin öğrenciye beslenme paketi dağıtılıyor. 65 yaş üstü 17 bin 600 vatandaşın evine sıcak yemek servisi yapılıyor. Park sayısı 575'e, toplam yeşil alan 1,9 milyon metrekareye ulaştı. Bu yapılan işleri son derece önemli ve kent açısından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışını göstermek açısından da çok önemli buluyorum. Bugün 24 metrekarelik parçalara bölünmüş alanda tarım yapmak isteyen kentin kadınları arasında öncelik kurası çekilmiş ve kendilerine alanlar tahsis edilmiş. Fideler verilmiş, sulamalarına destek olunmuş. Bir diğer açılışımız Türkiye'de hatta bazı alanlarda dünyada bir ilkin gerçekleştiği, ilçenin tam bir sanal modelinin oluşturulduğu bir projeyle, dijital ikiz tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'ni açıyoruz. Bunun üzerinden ilçe yönetimi ve acil durum müdahaleleri simüle edilerek gerekli önlemler daha yaşanmadan alınıyor" ifadelerini kullandı.

        'İZMİRLİLERLE BİRLİKTE GEREKİRSE HAYATI DURDURACAĞIZ'

        İzmir'den 951 milyar TL vergi toplandığını ve İzmir'e 32 milyar TL yatırım yapıldığını söyleyen Özel, "30 alıp bir veriyor. Kamu-özel iş birliği ile yapılan otobanlardan, geçen arabalar ücret veriyor, geçmezse hepimizin cebinden alınıyor. Bu sistemle İzmir'den Çeşme'ye kadar gidersen 50 lira, aynı yolu Akhisar'a kadar ya da Kırkağaç'a kadar gidersen 350 lira veriyorsun. Doğrusu, otobanın yapım maliyeti çıktıktan sonra bedava olmasıdır. Şu an 7 otoban, 2 köprüyü özelleştirmeye niyetlenmişler. Ücret yeni sisteme göre alınacakmış, İzmir'den Çeşme'ye gidişi 352 TL olacak. Metropol sınırları içinde kalsa dahi otoban giriş ve çıkışlara gişe koymaya niyetlenmişler. Yaparlarsa hukuk yolundan mücadele edeceğiz, davalar açacağız" dedi.

        'AMACIMIZ KADINLARIN BİR ARAYA GELMESİ VE BİRBİRLERİNİ EĞİTMESİDİR'

        Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de "Göreve geldiğimiz günden beri belediyeciliğin gelecekte ihtiyaç duyacağı üç temel alanda büyük dönüşümler hedefledik. Bugün burada Türkiye'nin en büyük Kent Bostanı'nın açılışını yapacağız. Tek amacımız, kadınların toprakta vakit geçirmesi, kendi üretimlerini yapması değil; onların sosyalleşmesi, bir araya gelmesi ve birbirlerini eğitmesidir" diye konuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, öldürüldü

        Antalya'da iş verenden 150 bin liralık alacağı olan eski çalışan Bünyamin T. tarafından çıkan tartışmada öldürülen Sebahattin Küpeli'nin (65), kurbanlık parası kazanmak için İzmir'den Antalya'ya geldiği ortaya çıktı. (DHA)

        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
