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Özgür Özel'den Yavaş ve İmamoğlu paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la fotoğrafını paylaştı.

Özgür Özel'den Yavaş ve İmamoğlu paylaşımı
HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün "Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadeleri ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısının yankıları sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun beraber fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız."

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