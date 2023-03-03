Özgür Özel'den Yavaş ve İmamoğlu paylaşımı

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün "Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadeleri ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısının yankıları sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun beraber fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız."