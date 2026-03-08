Özgür Özel, Eskişehir'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutladığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının yarın başlayacağını belirten Özel, onunla birlikte çok sayıda belediye başkanının da yargılanacağını hatırlattı.

"HAKLILIĞIMIZI GÖLGELEYECEK HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Özel, 3 gün boyunca İstanbul'da olacağını ve duruşmayı kendisiyle birlikte partililerin de takip edeceğini aktararak, "İsteyen buyursun gelsin ama orada haklılığımızı gölgeleyecek hiçbir şey istemiyorum." dedi.

Daha sonra "Kadın" fotoğraf sergisini gezen Özel, ardından Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'na katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart 1857'de 129 kadın işçinin yaşamını yitirmesinin ardından bugünün Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünyadaki kadın hakları mücadelesinin büyük badirelerden geçtiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ise Cumhuriyetle birlikte bu alanda bir devrim yaptı. Yaptığımız her şey ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetidir, emanetidir. 100 yıl sonra 2026 yılında kadınlara önem vermek, kotaları uygulamak, yüzde 33 olan kadın kotasını kademeli olarak yüzde 50'ye çıkarmak ya da partideki kadın belediye başkan sayısını 3,5 kat artırmak elbette şu ana göre kıymetlidir ama 100 yıl önce daha dünyanın en gelişmiş ülkeleri kadına bu hakları tanımazken 1930'da yerel yönetimlerde, 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme hakkını tanıyıp 1935'te 18 kadın milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilini sağlamak dünyanın en devrimci işidir."

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak eşit temsile inandıklarını vurgulayarak, "Kadın kotası Cumhuriyet Halk Partisinde yüzde 20'den yüzde 33'e çıkmıştır. Her yaptığımız kurultayda bir adım ileriye giderek üç kurultay sonra yani iki ile üç yılda bir kurultay yapıldığına göre 6 ila 10 yılda yüzde 50 eşit temsili sağlamayı tüzüğümüze koyduk ve oy birliğiyle geçirdik." diye konuştu.

"KAMU ALIMLARINI, KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN KULLANACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde yapacaklarına değinen Özel, şunları kaydetti:

"Biz kadınların korkusuzca yaşadığı, genç kadınların umutla yarınlara baktığı bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıkıyoruz. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasını önleyeceğiz. Yeni etkin yasal düzenlemeleri hayata geçirip eksiksiz uygulatıp, eksik uygulayanlardan hesap soracağız. Kadını siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta güçlendireceğiz. Her mahallede devlet kreşleri açarak kadınları hem iş hayatına hem sosyal hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldıracağız.

Aile gelirinin yüzde 6'sını aşan kreş giderlerini devlet tarafından karşılayacağız. Eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçirecek, kadın emeğinin erkek emeğinden yüzde 20 daha eksik ücretlendirildiği bu düzeni ortadan kaldıracağız. Kamu alımlarını, kadın girişimcileri desteklemek için kullanacağız. Kadın erkek eşitliğini iktidarımızın ilk 5 yılının sonunda kamu eliyle yapılabilecek her şeyi yaparak bütün göstergelerde ölçülebilir şekilde eşitliğe kavuşacak adımları atacağız."

Özel, tutuklu bulunan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına selamlarını iletti.

"İRAN'A, FİLİSTİN'E VE BÜTÜN DÜNYA COĞRAFYASINA BARIŞ DİLİYORUZ"

Özel ve beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iftar buluşmasına katıldı.

Burada konuşan Özel, iftara katılanların ramazan ayını kutladı.

Bu ayda küslüklerin unutulduğunu, barışların sağlandığını ve herkesin birbirini anlamaya çalıştığını ifade eden Özel, "Maalesef böyle mübarek bir ayda İsrail ile Amerika, İran'a saldırdı ve İran'ı bombalıyorlar, İran'a füzeler atıyorlar. Savaşın ilk günlerinde 160 kız öğrenci, okulları vuruldu, hayatlarını kaybetti. 1500'e yakın kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Bu ramazan sofrasında hem İran'a hem Filistin'e hem de bütün dünya coğrafyasına barış diliyoruz." diye konuştu.

Özel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert ve net bir tutum alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Maalesef bugüne kadar ABD ve İsrail'e bu saldırılarını durdurmaları için gerekli tavır konmamış, tutum geliştirilmemiştir. Bu ramazan sofrasından bir siyaset argümanı olarak değil, bir vicdani talep olarak bunu bir kez dile getirmeyi önemli görüyorum." dedi.

Gazze'de büyük bir katliam yaşandığını hatırlatan Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"71 bin çocuk ve kadın Filistinli hayatını kaybetti. Dünya buna tepki vermekte gecikti. Sonradan tepkiler gelişti. Amerika Başkanı Trump geldi, 'Gazze'yi gördüm. Çok güzelmiş. Orada Filistinlilerin ne işi var? Oraya güzel oteller, kumarhaneler, casinolar kuracağım. Önünde de hidrokarbonlar var, onları istiyorum' dedi ve savaş suçlusu Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' dedi. En sonunda oraya bir kurul oluşturdu utanmadan adına da 'Barış Kurulu' dedi, bütün dünya ülkelerini çağırdı. Dünyanın aklı başında liderleri 'Biz gitmeyiz' dediler. Maalesef Türkiye gitmeye karar verdi. İtiraz ettik ve 'Filistin Filistinlilerindir' dedik. 'Burada Filistin de İsrail de olmayacak. Biz onlara barışı getireceğiz' dediler ama toplantıdan 2 gün önce Trump ile Netanyahu numara çekti ve İsrail de o masaya oturdu. Filistin'in olmadığı masada Trump ve İsrail ile bizim Dışişleri Bakanımız oturdu. Yarın, öbür gün de Cumhurbaşkanı oturacak. Bu doğru bir iş değildir. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Trump'ın Filistin'i işgal masasından derhal kalkın."

Programlara CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir milletvekilleri İbrahim Arslan, Utku Çakır Özer ve Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile partililer katıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.